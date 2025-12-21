Bombeiros retiram corpo de jovem de dentro do poço em Chapada da Natividade (Corpo de Bombeiros/Divulgação)\nUm homem de 41 anos foi preso suspeito de matar um jovem de 22 anos em Chapada da Natividade, região sul do Tocantins. A vítima estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro de 2025, quando saiu de casa para se encontrar com uma pessoa com quem conversava pelas redes sociais. O corpo do jovem foi localizado dentro de um poço e retirado pelo Corpo de Bombeiros.\nO corpo foi encontrado no sábado (20), em uma área rural próxima da rodovia que liga Chapada da Natividade à cidade de Natividade. O jovem foi identificado como Klayver Pimenta Martins. Os bombeiros retiraram o corpo da vítima de dentro de um poço com aproximadamente 15 metros de profundidade.\nSegundo a Polícia Militar, o homem foi autuado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O nome dele não foi divulgado, por isso o g1 não conseguiu contato com a defesa dele.