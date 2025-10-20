O corpo de Luiz Gonzaga Martins da Silva, de 75 anos, foi encontrado por moradores em uma área de mata em Aguiarnópolis, região norte do estado. O idoso estava desaparecido desde o dia 11 de outubro.\nLuiz Gonzaga desapareceu no Assentamento Coco, zona rural da cidade. Uma equipe de resgate da brigada municipal foi enviada à região. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também participaram das buscas ao longo da semana.\nSegundo Julia Martins, irmã de Luiz, o corpo do idoso foi localizado a cerca de 10 km de distância do assentamento no domingo (19). Conforme a Polícia Científica, uma equipe composta por vários profissionais se deslocou para o local durante a tarde. Foi necessário o uso de trator para abrir caminho na mata fechada em terreno arenoso de difícil acesso.\nLuiz Gonzaga foi sepultado na noite de domingo (19). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso está sendo tratado como morte por causas naturais.