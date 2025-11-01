O corpo de um homem de 57 anos foi encontrado neste sábado (1º) em uma área de mata no município de Alvorada, na região sul do estado. A vítima estava desaparecida havia pelo menos seis dias, segundo a família.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada após o corpo ser visto na região do Setor Jardim Esperança. A família o havia identificado e um filho da vítima afirmou que não chegou a registrar boletim de ocorrência pelo desaparecimento.\nO cadáver estava em avançado estado de decomposição, mas, conforme a PM, não havia sinais aparentes de violência. A bicicleta da vítima estava perto do corpo.\nQuase 350 kg de pirarucu são flagrados com homens perto de reserva indígena no Tocantins\nPalmas terá linha exclusiva de ônibus para os cemitérios neste Dia de Finados; veja rotas\nA perícia esteve no local e o corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A bicicleta foi recolhida ao pátio da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (7ª CIPM), e poderá ser retirada posteriormente por familiares.