O corpo de Leandro Vieira Sousa, de 35 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (7), no Rio Tocantins. A vítima estava desaparecida desde a tarde de sábado (6), após se afogar nas proximidades da Usina de Lajeado, na região central do estado.\nDe acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Leandro estava com um grupo de amigos na área conhecida como Pedral, perto da barragem da usina. Por volta das 15h de sábado, ele tentou nadar em direção a algumas pedras situadas no meio do rio, a cerca de 100 metros da margem, mas submergiu e não foi mais visto.\nAs buscas foram conduzidas por mergulhadores da Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS). O trabalho começou ainda no sábado e foi retomado no início da manhã deste domingo.\nOperação prende dois homens e apreende quase meia tonelada de cocaína, e avião no TO