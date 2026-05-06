O Corpo de Bombeiros resgatou, na tarde desta terça-feira (5), o corpo de um homem que estava preso em galhadas no Rio Bandeira, em Wanderlândia, região norte do estado. A localização ocorreu perto do povoado Vila Araçulândia, em um ponto de difícil acesso devido à vegetação e às condições do terreno.\nDe acordo com o sargento Alan Douglas Vila de Morais, a corporação foi guiada por moradores até o local exato. "Um corpo foi encontrado por pescadores locais dentro do Rio Bandeira. Deslocamos até o local e de lá fomos guiados por moradores até onde o corpo foi avistado. Até o momento, o corpo não possui nenhum tipo de documentação para identificá-lo", explicou.\nO JTo entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e com a Polícia Militar para obter mais detalhes sobre a investigação, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.