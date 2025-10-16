O corpo de um homem que desapareceu após o barco em que estava naufragar no Lago de Palmas, foi localizado na tarde desta quinta-feira (16). Pessoas viram a vítima boiando a uma distância média de 5 km da margem do lago. Equipes dos Bombeiros e Marinha do Brasil fizeram o resgate.\nO homem desapareceu em uma das ocorrências de naufrágio registradas na noite de terça-feira (14), nas proximidades da Agrotins.\nConforme os Bombeiros, na primeira ocorrência, duas pessoas que estavam a bordo de um barco que afundou perto de uma árvore seca no lago foram resgatadas. No segundo naufrágio estava três pessoas, duas foram resgatadas com vida e um homem desapareceu.\nAs buscas começaram na noite de terça-feira e seguiram durante toda a quarta-feira (15). A Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS) suspendeu a procura durante a noite e retomou na manhã desta quinta.