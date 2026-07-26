O corpo de um homem foi encontrado boiando às margens do lago de Porto Nacional, na região central do Tocantins, neste domingo (26). As forças de segurança foram acionadas e estiveram no local.\nConforme a Polícia Militar, o corpo estava às margens do lago e foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a 7ª Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC) registrou a ocorrência e ficará responsável pela investigação do caso.\nLeonardo faz homenagem à mãe ao incluir Dona Carmem ao nome de fazenda em Goiás\nLeonardo mostra praia no Rio Araguaia na divisa de Goiás com Mato Grosso; vídeo\nApós aprender a fazer Pix, Leonardo testa ferramenta e envia R$ 1 para seguidor\nO corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e será liberado para velório após a realização dos exames de necropsia.