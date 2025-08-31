Um homem de 35 anos foi encontrado morto em um campo de futebol em Augustinópolis, no extremo norte do estado. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima foi assassinada a pauladas.\nO caso aconteceu na manhã deste domingo (31) e a vítima foi reconhecida como Fabiano Alves Gomes. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o autor do crime ainda não foi localizado.\nConforme as informações da PC, familiares de Fabiano relataram que um dia antes do crime ele teria ido a um bar da cidade, mas que não havia se envolvido em nenhuma discussão. Ele foi encontrado morto próximo a uma moto abandonada. Porém, o dono do veículo não foi encontrado até a publicação desta reportagem.\nAcidente entre carretas na BR-153 deixa motorista morto e carbonizado\nMutirão do TJ ajuda na regularização de documentos em Goiatins