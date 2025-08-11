Um corpo encontrado carbonizado próximo a uma pedreira na zona rural do município de Lajeado, região central do estado, foi definido de um homem. Ele está aguardando por familiares no Instituto de Medicina Legal (IML) em Palmas.\nO caso foi registrado no dia 7 de agosto, e a vítima estava às margens de uma estrada vicinal, segundo informou a Polícia Militar (PM). A princípio, foi informado que se tratava de uma mulher, mas após passar pelos exames no IML, ficou constatado que se trata de uma pessoa do sexo masculino.\nA Secretaria de segurança Pública (SSP) informou que a pessoa tem estatura de aproximadamente 1,75m. Pelas condições do corpo devido à carbonização, não foi possível determinar a cor da pele.\nHomem morre e outras seis pessoas ficam feridas após batida entre carros na BR-242\nEstado teve 155 homicídios em 2025 e famílias pedem respostas: 'Tudo que eu sei é porque fui atrás', diz irmã de vítima