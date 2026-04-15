O corpo de um homem ainda não identificado está no Instituto Médico Legal (IML) de Palmas e aguarda reconhecimento por familiares ou conhecidos. Ele foi encontrado há mais de uma semana na região sul da capital. A causa da morte não foi divulgada.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o cadáver foi localizado no dia 5 de abril de 2026, na Avenida Perimetral Norte, no setor Santa Fé II. A vítima é um homem de 63 anos, pardo, com cerca de 1,70 metros de altura, cabelos brancos e ondulados, além de barba e bigode por fazer.\nConforme a SSP, o homem vivia em situação de andarilho. Ele usava um colar com concha, camiseta bege com botões, pulseira de corrente prateada e dois anéis, sendo um de prata e outro preto. Também apresentava sinais de diabetes no pé direito e possuía tatuagens no braço direito, que representam uma aranha, um escorpião e picos de montanhas.