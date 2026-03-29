Sepultamento da goiana ocorre neste domingo (29) no Cemitério Parque Memorial; Letícia atuava como missionária religiosa e deixou uma filha de 12 anos (Arquivo Pessoal/Honória Dietz)\nO corpo da goiana Letícia Oliveira Alves, de 38 anos, que foi encontrada morta em abril de 2024 em uma área de floresta na cidade de Coaticook, no Canadá, está sendo velado em Goiânia. Segundo Honória Dietz de Oliveira, prima de Letícia, foi um milagre que o corpo tenha sido encontrado e identificado, dada a dificuldade do local onde o acharam.\nApesar de toda a tristeza, também sentimos alívio por encerrar esse período tão doloroso de buscas e angústia. Foi quase um milagre que o corpo tenha sido encontrado e identificado. Somos gratos a Deus e às autoridades do Brasil e Canadá, envolvidas neste processo de buscas, identificação, proteção e liberação para o traslado do corpo”, desabafou Honória Dietz de Oliveira, prima de Letícia.