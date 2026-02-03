Corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, desapareceu dentro do prédio onde morava, em Caldas Novas (Arquivo pessoal/Nilse Alves Pontes)\nO corpo da corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, assassinada pelo síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML), nesta terça-feira (3). A identificação foi feita por meio de DNA do dente, "única matriz disponível para a tentativa de extração", segundo a Perita Criminal Patrícia Castro Braga. Conforme a Polícia Científica (PCI), isso ocorreu em razão do estado em que o corpo foi encontrado na última quarta-feira (28), em Caldas Novas, na região sul de Goiás.\nDe acordo com a PCI, o DNA de Daiane Alves e da família foi coletado para a análise por meio do Laboratório de Biologia e DNA Forense. Patrícia Braga ressaltou que o material coletado, apesar de estar em estado de ossada, foi crucial para a identificação da vítima.