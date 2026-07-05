Uma mulher de 22 anos foi encontrada carbonizada dentro do cômodo de uma casa após incêndio neste domingo (5), no Setor Costa Esmeralda, em Araguaína. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima era cadeirante.\nO fogo foi controlado por moradores da região, com o uso de mangueiras de jardim e extintores cedidos por estabelecimentos comerciais do setor, segundo a corporação.\nOs bombeiros isolaram a área para preservação da cena e realização dos trabalhos periciais.\nJovem morre após caminhonete cair de ponte na zona rural de Bernardo Sayão\nHomem morre após colisão entre embarcações no Rio Tocantins, em Peixe\nO Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína confirmou o recebimento do corpo, e informou que, diante do estado de carbonização, no momento não é possível identificar a vítima.\nEquipes de perícia foram acionadas ao local para atender o caso. As causas do incêndio e as circunstâncias da morte devem ser investigadas pela Polícia Civil.