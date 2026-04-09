O corpo de uma adolescente de 17 anos foi encontrado em uma área de mata de Jundiaí (SP) 11 dias após ela desaparecer.\nCorpo de Melissa Felippe Martins Santos foi achado nesta quarta-feira (8), em estado de decomposição. A área onde a vítima estava era vasculhada pela polícia com base no último sinal que o celular da garota deu antes do desaparecimento.\nNenhum suspeito do crime foi identificado ou preso até o momento. O caso é investigado pela DIG de Jundiaí, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em nota.\nTambém não foi possível determinar a causa da morte de Melissa com informações preliminares. Em nota enviada ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a área foi periciada e que o IML faz exames para investigar o crime.\nQuem era o locutor que morreu ao tentar salvar filho em acidente com canoa em rio do Tocantins