Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro incendiado às margens da TO-010, na saída de Palmas para Lajeado. A vítima foi encontrada na terça-feira (8), e ainda não foi identificada.\nUma faca foi encontrada na região em que o incêndio aconteceu. O caso é investigado pela 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca esclarecer as circunstâncias da ocorrência e verificar se há indícios de crime.\nComo o corpo foi encontrado?\nO Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo em um veículo a cerca de 800 metros de um posto de combustível e da entrada de uma propriedade particular.\nApós controlar as chamas, o corpo foi localizado no banco do motorista. O caso foi registrado durante o período da manhã.\nCorpo carbonizado é encontrado dentro de carro incendiado em Palmas