Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de uma cama na zona rural de Jataí, na região sudoeste do estado, na manhã de domingo (22). De acordo com a Polícia Científica de Goiás, agricultores que trabalhavam em uma fazenda localizaram a vítima quando ainda havia focos de incêndio no local.\nÀ redação, a Polícia Científica informou que, após perícia, a vítima foi identificada como Sidnei Dionizio Dias, de 53 anos, natural do estado de São Paulo.\nConforme informou o delegado Marlon Souza Luz, da Polícia Civil, à reportagem, mesmo com o corpo carbonizado, foi possível constatar uma aparente lesão na cabeça da vítima, indicando que o homem sofreu uma agressão antes de ser queimado.\nJovem morre em acidente com moto perto do Parque dos Povos Indígenas no centro de Palmas\nAcidente deixa um morto após batida entre carro e moto em Gurupi