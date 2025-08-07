Um corpo carbonizado foi encontrado nesta quinta-feira (7) na zona rural de Lajeado, região central do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o corpo estava às margens de uma estrada vicinal.\nOs militares foram chamados para uma ocorrência de localização de cadáver por volta das 7h. A polícia isolou a área e em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e removeu o corpo.\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que por causa das condições do corpo, não foi possível fazer a identificação imediata da vítima, mas que se trata de uma mulher.\nCasal retornava do casamento da filha no dia que morreu em acidente na TO-201: 'Meus pais eram maravilhosos'\nRomeiros caminham pelas estradas do Tocantins em devoção ao Senhor do Bonfim; veja dicas de segurança no trânsito\nO caso foi registrado como homicídio simples, 10ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Miracema do Tocantins.