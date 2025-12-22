O corpo deixado sobre o gramado de um cemitério em Tocantinópolis tinha sido encontrado dentro do Rio Tocantins, no dia anterior, por moradores do povoado Bela Vista, município de São Miguel do Tocantins. A TV Anhanguera apurou que ele foi identificado como Fernando Costa Roxo, de 20 anos.\nA Polícia Militar (PM) localizou a vítima na quinta-feira (18), quando moradores acionaram as autoridades após avistarem o corpo que estava sendo levado pela correnteza. Com apoio da Defesa Civil, ele foi retirado da água e levado para a margem.\nSegundo os militares, a vítima apresentava duas perfurações na região da nuca, com características semelhantes às de disparos de arma de fogo.\nFalta de estrutura no IML leva corpo a ser deixado em gramado de cemitério; veja o que se sabe\n"Humildade inigualável", diz sobrinho sobre empresário morto a facadas ao tentar impedir assalto na própria loja