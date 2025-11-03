Maravilhoso, alegre e divertido são as definições que Ana Clara Carneiro de Oliveira usou para homenagear o tio José Rosário Carneiro de Oliveira, de 51 anos. Ex-vice-prefeito de Monte de Carmo, região central do estado, ele morreu após a queda de uma aeronave de pequeno porte na zona rural de Fátima.\nO tio Zé [José Rosário] era uma pessoa maravilhosa, alegre, divertido, cheio de piadas e histórias para contar. Vivia se atrasando apelidado entre a família de ‘Ligeirinho’, mas ninguém se importava, porque quando ele chegava, tudo ficava mais leve”, disse a sobrinha.\nO acidente aconteceu na tarde de sábado (1º). A aeronave era pilotada por Diomedio Aires da Silva Filho, de 56 anos, que morreu no local. Os dois eram amigos.\nJosé Rosário chegou a ser socorrido e levado para o hospital de Porto Nacional. Depois, foi transferido para o Hospital Geral de Palmas (HGP), mas não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo (2).