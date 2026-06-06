A servidora pública Leomarcia Souza Aguiar Mota, de 52 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (5), na zona rural de Formoso do Araguaia, região sul do estado. Ela trabalhava como coordenadora de apoio em uma escola municipal. Um idoso de 67 anos ficou ferido na colisão.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o acidente ocorreu em uma estrada vicinal que dá acesso à BR-242. Leomarcia e o homem ferido seguiam em uma caminhonete Montana quando bateram de frente com uma RAM Rampage.\nCom o impacto, a coordenadora ficou presa às ferragens e morreu no local. O motorista da Montana foi socorrido por testemunhas e levado inicialmente ao hospital de Formoso, sendo transferido posteriormente para o Hospital Regional de Gurupi (HRG).\nO que as imagens revelam sobre o ataque que matou jovem de 21 anos em Dianópolis