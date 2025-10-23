O coordenador de uma escola de Pium, no oeste do estado, foi condenado a mais de 20 anos de prisão por estupro de vulnerável e outros crimes sexuais contra uma criança de 11 anos. A vítima estudava na escola e o suspeito se passou por vidente para conseguir cometer os abusos.\nO homem também vai responde por ameaça, perseguição, violência psicológica, falsa identidade, produção e registro de cena pornográfica. O julgamento ocorreu na terça-feira (21), na 2ª Vara de Cristalândia, e o caso foi investigado pela 57ª Delegacia de Polícia Civil de Pium.\nO nome do condenado não foi divulgado por se tratar de um caso que envolve menor de 18 anos. O JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nConforme informações da Polícia Civil, o condenado atuava como coordenador disciplinar e por ocupar esse cargo, perseguiu a estudante entre os meses de novembro de 2024 e março de 2025, quando foram cometidos os abusos.