A campanha “IRPF 2026: declare com solidariedade”, promovida pela Prefeitura de Palmas, incentiva os contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência (FIA) e ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Fumdipi). O prazo para a declaração vai até 29 de maio.\nO projeto é realizado em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e o Ministério Público do Tocantins (MPTO). O objetivo é fortalecer ações e programas voltados à promoção, proteção e garantia dos direitos de crianças, adolescentes e pessoas idosas.\nGratuidade em curso teórico para CNH gerou R$ 11,3 milhões de economia para tocantinenses\nCurso de guarda-vidas civis disponibiliza 400 vagas para cadastro reserva no Tocantins