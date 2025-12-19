Proprietários de imóveis em Araguaína têm até o dia 31 de dezembro para protocolar o requerimento de descontos no IPTU de 2026. O benefício, que precisa de renovação anual, pode garantir uma redução de até 40% no valor total do imposto. A solicitação deve ocorrer de forma digital, no site da Prefeitura de Araguaína.\nSegundo a Secretaria da Fazenda, quase 40 mil imóveis edificados podem ter acesso às reduções. Os critérios para o desconto incluem a instalação de sistema de energia solar (10%), a presença de árvores no terreno (5%), sistema de captação de água da chuva (5%), calçadas com acessibilidade (10%), permeabilidade do solo (10%) e recuo em imóvel comercial (10%). Imóveis residenciais em frente a feiras livres recebem 50% de desconto.\nOs descontos são cumulativos, até o limite de 40%. Obras novas, devidamente licenciadas, garantem isenção de 100% no primeiro ano após a conclusão.