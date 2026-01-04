Os moradores de Palmas vão pagar o IPTU 4,46% mais caro em 2026. O reajuste, oficializado por decreto, publicado no Diário Oficial do Município na última terça-feira (30), resulta da atualização monetária da Planta de Valores Genéricos, com base na inflação acumulada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo a prefeitura.\nConfira a reportagem no JA2: Veja como vai ficar o IPTU em Palmas\nEm entrevista à TV Anhanguera, o secretário da Fazenda de Palmas, Fabiano de Souza, afirmou que o ajuste não representa a criação de novos tributos. "A expectativa de aumento de arrecadação equivale exatamente à correção da inflação nesse período de 12 meses. Não há aumento de base de cálculo nem de alíquota", explicou o secretário.\nPagamento do IPVA com desconto vence em janeiro no Tocantins; veja calendário