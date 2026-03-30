As inscrições para a redistribuição dos servidores efetivos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Palmas se encerram nesta segunda-feira (30). Ao todo são 474 vagas disponibilizadas na rede municipal de saúde.\nA mudança aconteceu após a prefeitura repassar a gestão das UPAs para a entidade filantrópica Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itatiba (SP). Mas segundo a gestão, a movimentação não irá alterar o vínculo, cargo ou regime jurídico dos servidores.\nA redistribuição é obrigatória e deve ser realizada pela internet. Segundo a prefeitura, para a realocação, serão analisados o maior tempo de exercício efetivo, idade e proximidade da residência do servidor em relação à unidade de saúde pretendida.\nAlém disso, o profissional deverá anexar o documento de identificação oficial com foto e comprovante de residência atualizado, emitido nos últimos 90 dias. Durante as inscrições, o servidor poderá indicar até três unidades de interesse, em ordem de preferência.