A contadora Dalila dos Santos Silva, de 37 anos, foi presa na “Operação Cavalo de Tróia”, realizada pela Polícia Civil nesta terça-feira (20). Dalila é suspeita de aplicar golpes em pequenos empresários de Paraíso do Tocantins.\nSegundo a investigação, ela prometia financiamentos com diversos benefícios, mas se apropriou de pelo menos R$ 40 mil das vítimas, o que configura crime de estelionato.\nOs policiais da 6ª Delegacia de Polícia de Paraíso do Tocantins cumpriram mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, além de sequestro de bens contra a suspeita\nDe acordo com a defesa de Dalila, “os elementos inquisitoriais são frágeis e não delimitam qualquer conduta criminosa realizada por parte da investigada”. A defesa afirma ainda que vai provar a inocência da cliente – leia a nota na íntegra abaixo.