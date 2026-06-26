Paulo César Maciel dos Santos (Divulgação/SSP)\nO contador Paulo Cesar Maciel dos Santos, investigado por integrar um esquema de fraude fiscal que movimentou mais de R$ 55 milhões no Tocantins, voltou ao centro de uma nova investigação da Polícia Civil. Desta vez, o nome dele aparece entre os alvos da Operação Vital, que apura um esquema de sonegação de ICMS, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro com prejuízo estimado em R$ 26,4 milhões aos cofres estaduais.\nPaulo Cesar é considerado foragido. O Jornal do não conseguiu contato com a defesa dos investigados até a última atualização desta reportagem.\nA operação cumpriu, na manhã desta sexta-feira (26), sete mandados de busca e apreensão em Palmas e Gurupi. Durante as diligências na capital, um dos investigados acabou preso em flagrante após policiais encontrarem uma pistola calibre 9 milímetros mantida de forma irregular na residência dele.