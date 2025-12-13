A construção da nova ponte que liga os estados do Tocantins e Maranhão está chegando ao fim. As obras alcançaram 95% de conclusão e a previsão para entrega é até o fim de dezembro.\nA informação foi divulgada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na sexta-feira (12). A nova estrutura vai substituir a Ponte Juscelino Kubitscheck, que desabou em 22 de dezembro de 2024 deixando, 14 mortos, três desaparecidos e um ferido.\nConforme o DNIT, cerca de 500 colaboradores estão atuando durante todo o dia e à noite, em turnos, para que o tráfego seja liberado dentro da previsão.\nA obra recebeu investimento de R$ 171,97 milhões do governo Federal. A travessia do Rio Tocantins tem 630 metros de extensão, 19 metros de largura e um vão livre de 154 metros. Serão duas faixas de rolamento de 3,6 metros cada, dois acostamentos com três metros cada, barreiras de proteção do tipo New Jersey, dois passeios para pedestres e guarda-corpo em cada extremidade do tabuleiro.