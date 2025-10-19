Pintura de aquarela ilustrando Teotônio Segurado, feita por Kátia Maia Flores (Arquivo pessoal/Kátia Maia Flores)\nDesde sua inauguração em 1990, a principal avenida de Palmas, que corta a cidade de norte a sul, levou o nome de Joaquim Teotônio Segurado por mais de três décadas. Isso mudou no início de outubro, quando a Câmara Municipal aprovou e a prefeitura sancionou a mudança do nome para Avenida Siqueira Campos.\nVeja repórtagem no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Entenda como será a mudança do nome da Avenida Teotônio Segurado para Siqueira Campos\nO novo nome faz homenagem a José Wilson Siqueira Campos, considerado o 'criador do Tocantins' por atuar diretamente no movimento de emancipação no norte de Goiás, que se efetivou em 1988, junto com o nascimento da Constituição Federal. Ele foi o primeiro governador do Tocantins e ocupou o cargo por quatro mandatos, entre os anos de 1989 e 2014.