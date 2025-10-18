-Mucura (1.3325515)\nA presença de mucuras, também conhecidas como saruês, em áreas urbanas se torna mais frequente entre os meses de setembro e dezembro no Tocantins. Nesta época, esses pequenos mamíferos silvestres buscam locais seguros para reprodução e acabam invadindo quintais, telhados e garagens.\nAlém do ciclo reprodutivo, o início das chuvas em outubro favorece a busca por alimento. A instabilidade climática também leva os animais a procurarem abrigo e comida em áreas urbanas, como restos de frutas, lixo exposto e locais protegidos.\nEquilíbrio ecológico\nO biólogo Joab Cardoso Guedes explicou que no Tocantins são registradas formalmente duas espécies de mucuras: Didelphis albiventris e Didelphis marsupialis. O especialista ressalta que o animal não tem comportamento agressivo, mas, "quando se sentem ameaçados, liberam um líquido com cheiro desagradável das glândulas anais", contou.