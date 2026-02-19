Uma pessoa alegre e de trajetória simples, mas com esforços e amor. É assim que Fagner Dias Camelo descreve o irmão fisioterapeuta Thiago Dias Camelo, de 40 anos, internado há cinco dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Palmas (HGP), após um acidente entre carro e moto. O motorista suspeito está preso.\nThiago construiu sua história com simplicidade, esforço e muito amor. Escolheu ser fisioterapeuta porque acreditava na transformação que essa profissão proporciona. Ele se realizava ao ver a evolução de cada paciente, ao acompanhar cada pequena vitória e, principalmente, ao presenciar o recomeço de vidas que voltavam a sonhar.”\nNatural de Dianópolis, região sudeste do estado, Thiago Dias Camelo se mudou para Palmas, onde trabalhava com dedicação na UTI do HGP e em uma UTI móvel. Ele é conhecido como filho, irmão e profissional dedicado. Além de marido e pai de duas filhas que ama a família.