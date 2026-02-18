Parque Estadual dos Pireneus com presenças de onças-pintadas têm áreas restritas (Reprodução/Instagram do Parque Estadual dos Pireneus/SemadGO e divulgação/Leandro Vitorino)\nA Serra dos Pireneus se tornou um refúgio para onças-pintadas em Goiás. Localizada entre Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás, o local é uma das áreas naturais mais importantes do Cerrado goiano e é conhecido pelos mirantes e pelas formações rochosas. Com sua particularidade, o local conta com áreas abertas e restritas para visitações; confira.\nO Morro dos Pireneus fica na zona rural de Cocalzinho de Goiás, e os acessos podem ser feitos por esse município, além de Pirenópolis e Corumbá de Goiás. Inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) dos Pireneus, o Parque Estadual dos Pireneus (PEP) é administrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), com entrada gratuita, sendo cobrado apenas para acesso às cachoerias em propriedades particulares.