José Pereira foi sepultado na Igreja do Rosário, em Goiás (Arquivo pessoal/Wilter Coelho e Voz de Luziânia)\nA cidade de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, guarda uma história pouco conhecida pelo resto do país. Um crime bárbaro marcou a antiga província de Santa Luzia e levado à última condenação à forca de um homem livre no Brasil, de acordo com historiadores. Conheça a história de José Pereira de Souza, executado em 1861, em Goiás.\nSegundo fragmentos e relatos históricos reunidos pelo g1, José de 40 anos, teve um relacionamento amoroso com Maria Nicácia, esposa do barão Eufrasio Monteiro. Até que, em certo momento, José decidiu matar o marido de Maria.\nAnotações do historiador Gelmires Reis descrevem que, um dia, quando Eufrasio chegou em casa, Maria pediu que ele limpasse um pouco de arroz para que ela fizesse o jantar.