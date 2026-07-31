A feirante Marly Moreira Silvestre, de 55 anos, vende pastéis há mais de 29 anos na feira da 304 Sul, em Palmas. Entretanto, nos últimos dois anos, o trabalho dela ganhou novo significado: custear o curso de medicina das duas filhas.\nAssista no Jornal Anhanguera a história de Marly que vende pastéis para ajudar filhas a se formar em Medicina\nEm entrevista à repórter Shelen Assakawa, a feirante contou que desde 2024 passou a custear integralmente as mensalidades das filhas, de 29 e 27 anos, que estudam em uma universidade particular na capital, e afirmou ter muito orgulho das meninas.\nÉ muito gratificante poder ver elas tirando notas boas, se esforçando. Elas também vão à feira e me ajudam. Elas saem da faculdade e vão correndo me ajudar. Bancamos tudo com pastel até agora”, conta a mãe.\nDe acordo com Marly, desde os sete anos de idade, ela acompanhava os pais feirantes no comércio de hortifrúti, em Porto Nacional, na região central do estado. Depois que se casou, o marido ficou sem emprego enquanto criavam a primeira filha, de 6 meses. Foi então, em 1997, que a venda de pastel em feira teve início.