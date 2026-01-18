A Colônia do Uvá, distrito da cidade de Goiás, a 170 km de Goiânia, nasceu do sonho de uma centena de imigrantes alemães. A promessa do governo era de que aqui eles teriam uma casa e como se sustentar. Atualmente, a colônia possui poucas lembranças alemãs, como as casas feitas de tijolo de barro e as comidas tradicionais.\nEm 1924, cerca de 120 imigrantes alemães vieram para Goiás, a maioria operários e ex-combatentes de guerra, e alguns poucos agricultores. No Brasil, construíram suas casas em uma área ainda sem energia elétrica e ruas de terra.\n“Eles vieram para não morrerem de fome, fugindo da guerra. O governo do estado daqui ofereceu na época para virem, mas não deu suporte”, contou Afreu Koesterke, de 60 anos, neto de alemães.\nQuando os avós de Afreu chegaram ao Brasil, foram para Itapirapuã, cidade a 58 km da cidade de Goiás. O pai nasceu na cidade no dia 6 de dezembro de 1925. Porém, no mesmo ano, a família Koesterke se mudou para a colônia recém-criada no mesmo ano devido a uma grande enchente do rio Itapira, que passa pela cidade.