Um vigilante de um hotel de luxo, localizado no centro da capital, denunciou ter sido vítima de racismo durante o turno de trabalho. O caso está registrado na Polícia Civil, mas o suspeito do crime ainda não foi localizado.\nDe acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), a confusão ocorreu na noite de sexta-feira (23). O homem teria tentado se hospedar no estabelecimento sem apresentar documento de identificação.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª edição: Vigilante sofreu ofensas racistas em Palmas, registrou e denunciou o caso; confira\nConforme o relato da vítima, o recepcionista seguiu as normas do hotel e impediu a hospedagem. Diante da negativa, o cliente teria se alterado, o que levou a recepção a solicitar o apoio do vigilante.\nQuedas de energia eram intencionais em apartamento de corretora desaparecida, diz família