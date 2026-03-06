Um dos suspeitos mortos tinha quatro mandados de prisão por latrocínio e roubo (Divulgação/PMTO)\nOcorrências registradas na noite de quinta (5) e na madrugada desta sexta-feira (6) resultaram em três suspeitos mortos em confronto com a Polícia Militar (PM). Segundo os militares, em Piraquê, região norte do estado, dois homens acabaram mortos após fuga durante abordagem. Na região sul, em Gurupi, um suspeito de violência doméstica morreu ao tentar usar arma branca contra agentes.\nEm ambos os casos, a corporação afirmou que os suspeitos atacaram os militares, que reagiram com tiros de armas letais. A PM destacou que as intervenções ocorreram em situação de legítima defesa e reafirmou, em nota, "seu compromisso com a preservação da ordem pública e a proteção da vida, atuando sempre dentro dos limites da lei e dos protocolos operacionais."