Um confronto entre detentos na Unidade Penal Regional de Palmas resultou na morte de presos nesta segunda-feira (26), segundo informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju). As circunstâncias exatas da ocorrência ainda estão sendo apuradas pelas autoridades policiais.\nDe acordo com a Seciju, a situação aconteceu no início da tarde dentro de uma das áreas da unidade prisional, onde internos aguardam atendimentos. Fontes preliminares indicam que a confusão envolveu uma briga entre presos e evoluiu para confronto físico.\nAs identidades das vítimas ainda não foram confirmadas oficialmente pelas autoridades. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram os corpos para análise, a fim de identificar as vítimas e estabelecer as causas das mortes conforme os exames periciais.