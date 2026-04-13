Dois integrantes de facções criminosas rivais foram condenados por envolvimento em um confronto armado em Lagoa da Confusão, no sudoeste do estado. Durante a troca de tiros, uma pessoa sem qualquer relação com o conflito foi atingida por engano e morreu. Os nomes das facções não foram divulgados. A decisão saiu na quinta-feira (09), em sessão do Tribunal do Júri.\nSegundo o Ministério Público do Tocantins (MPTO), o caso aconteceu em 31 de março de 2021, no Setor União. Os réus são Haniel Monteiro da Silva, de 24 anos, conhecido como "Boladão", e Matheus Menezes de Araújo, de 26 anos, apelidado de "Chapéu". A vítima, Bruno Rodrigues Carvalho Barros, que não teve a idade revelada, não tinha relação com o conflito e acabou baleado.\nO Jornal do Tocantins tentou contato com as defesas dos réus, mas, até a última atualização desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.