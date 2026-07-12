-Poço onde vítima caiu após tiros (1.3432175)\nUm homem de 46 anos, identificado como Elismar Pereira da Silva, morreu na noite deste sábado (11) após uma intervenção da Polícia Militar no município de Araguanã, na região norte do estado. De acordo com informações da PM, a equipe foi acionada para conter o suspeito, que estaria em via pública armado com um facão e apresentando comportamento de risco, proferindo ameaças contra moradores locais.\nOs policiais que atenderam a ocorrência relataram que tentaram negociar o desarmamento voluntário, mas Elismar teria mantido uma postura hostil. Para contê-lo, a guarnição informou ter efetuado disparos de balas de borracha. Após a ação, o homem fugiu em direção a uma área próxima e caiu em uma cisterna de aproximadamente 14 metros de profundidade, localizada em frente à residência onde ele vivia.