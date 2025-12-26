O calendário para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no exercício de 2026 foi confirmado e começa a valer em janeiro, no Tocantins. Os contribuintes poderão pagar o imposto em cota única, com desconto de 10%, até o dia 30 de janeiro.\nConforme a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), responsável pelo calendário do IPVA, o imposto vence apenas no dia 30 de outubro de 2026. Porém, os contribuintes devem ficar atentos, pois nessa data o pagamento será sem desconto.\nAlém disso, o contribuinte pode parcelar o IPVA em até 10 vezes, mas as parcelas não podem ser inferiores a R$ 200 para pessoa física e R$ 400 para pessoa jurídica.\nO Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran) destacou que, em caso de parcelamento, o vencimento dos boletos ficará para o último dia útil do mês da parcela.