A Secretaria Municipal da Educação (Semed) anunciou o calendário de matrículas da rede municipal para o ano letivo de 2026. As vagas vão dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) aos anos finais do Ensino Fundamental, em escolas de tempo parcial e integral.\nPais e responsáveis devem fazer o cadastro e acompanhar a disponibilidade de vagas por meio do Sistema Integrado de Matrículas de Palmas (SIMPalmas). O sistema também permite verificar a classificação na lista de espera, de acordo com os critérios definidos na Portaria do SIMPalmas.\nCronograma de matrículas\nDe 5 a 9 de janeiro: Transferência automática e solicitação de transferências;\n12 a 16 de janeiro: Efetivação das matrículas das solicitações de transferência (1ª etapa) e solicitação de matrículas para estudantes novatos;\n19 a 23 de janeiro: Efetivação das matrículas dos estudantes novatos;