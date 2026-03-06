Ação das forças de segurança mira estrutura financeira de organização criminosa responsável por movimentar dinheiro do tráfico no Tocantins (Divulgação/Ficco-TO)\nAs investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/TO) revelaram uma engrenagem financeira sofisticada usada por uma facção criminosa interestadual para lavar dinheiro do narcotráfico. O esquema utilizava uma fintech que operava como um "banco clandestino", sem autorização do Banco Central, para movimentar recursos ilícitos tanto no Brasil quanto no exterior.\nA operação identificou que apenas dois operadores do esquema em Imperatriz (MA), um empresário da construção civil e um servidor público, movimentaram, respectivamente, R$ 9,3 milhões e R$ 5,3 milhões em um intervalo de apenas 50 dias. A investigação aponta que o fluxo financeiro era alimentado pelo tráfico aéreo de drogas e pulverizado por meio de empresas de fachada.