Três homens e uma mulher foram condenados pela morte de Carloan Martins Araújo, de 62 anos, em Araguaína. As penas somadas passam de 170 anos de prisão. O crime aconteceu em outubro de 2024. A vítima foi sequestrada, torturada, assassinada e enterrada em uma cova rasa no quintal de uma casa no setor Jardim Mangabeira.\nA decisão foi assinada pelo juiz Carlos Roberto de Sousa Dutra, da 1ª Vara Criminal de Araguaína, no dia 22 de setembro de 2025, e cabe recurso.\nConforme o documento, cinco pessoas foram julgadas, sendo que quatro réus foram condenados. O quinto réu foi absolvido por falta de provas. Um sexto suspeito de envolvimento no crime segue foragido.\nOs condenados devem cumprir as penas em regime fechado e pagar multas. Veja quem são:\nAleksandro José da Conceição - condenado a 38 anos e sete meses de prisão pelos crimes de latrocínio, extorsão mediante sequestro e ocultação de cadáver;