Eliseu Costa Gomes, de 25 anos, foi preso após uma denúncia de violência doméstica em Araguaína, região norte do estado. Após a prisão, a Polícia Civil constatou um histórico criminal de três homicídios e ocultação de cadáver, além de uma condenação por 10 anos de prisão pelos crimes cometidos em Altamira-PA.
Segundo a Guarda Municipal, a companheira do suspeito solicitou auxílio após sofrer ameaças de morte durante a madrugada. Ao chegarem à residência, os agentes localizaram porções de entorpecentes com o homem.
Ambos foram levados à Delegacia da Polícia Civil, nesta última segunda-feira (19), para o registro da ocorrência e providências jurídicas.