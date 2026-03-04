Raimundo Filho Pereira da Luz foi condenado por assassinar o amigo da ex-mulher, André Nascimento Lima, e pela tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. A pena dele é de 50 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O crime aconteceu no Setor Brasil, em Araguaína.\nAndré Nascimento foi assassinado a tiros na madrugada de 26 de março de 2024. O filho do réu, que estava no momento do crime, também foi baleado na região do rosto e do braço, mas resistiu aos ferimentos. O JTo pediu posicionamento da Defensoria Pública, responsável pela defesa do condenado, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nSegundo o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), no dia do crime a ex-companheira comemorava o aniversário quando passou a ser perseguida pelo réu, mesmo com medida protetiva de urgência em vigor.