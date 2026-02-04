A modelo Bruna Cristine Menezes de Castro, de 36 anos, conhecida como 'Barbie do crime', foi solta pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). Conforme o documento, a prisão havia sido decretada porque ela e a mãe não foram localizadas anteriormente. Como as defesas apresentaram comprovantes de endereço atualizados, o magistrado entendeu que a prisão não era mais necessária. Bruna já foi condenada pelo crime de estelionato ao oferecer produtos na internet, receber por eles, mas não os entregar.\nÀ reportagem, a defesa de Bruna afirmou que o pedido de prisão partiu de um processo aberto em 2021, ocasião em que ela deveria devolver o valor de R$ 3,5 mil a uma vítima, mas por não ter encontrado o contato dela, depositou em juízo. O comprovante do pagamento é do último sábado (31), um dia depois da prisão dela. Em nota, a defesa disse que sua cliente “não criou nem criará qualquer óbice ao adequado prosseguimento do processo”. Já a mãe da modelo, que também tinha uma ordem de prisão em aberto, foi decretada um contramandado, revogando o pedido. (veja a nota completa no final da matéria).