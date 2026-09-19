A Prefeitura de Goiânia convocou 129 candidatos aprovados no concurso público que teve as regras atualizadas por um edital complementar de 2022. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na última quinta-feira (17). Os candidatos chamados têm 30 dias, a partir da publicação do edital, para entregar a documentação exigida na Central de Atendimento ao Cidadão (Atende Fácil), no Paço Municipal.\nApós a entrega dos documentos, os candidatos ainda precisarão aguardar a publicação dos decretos de nomeação. A partir da nomeação, começa um novo prazo de 30 dias, sem possibilidade de prorrogação, para passar pelos exames médicos e tomar posse.\nA convocação foi dividida em dois editais assinados pela Secretaria Municipal de Administração (Semad). O primeiro convoca 29 aprovados para vagas nas áreas de saúde, assistência social e esporte. Entre os cargos estão médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, farmacêutico, técnico de enfermagem, profissional de educação física, pedagogo e agente comunitário de saúde.