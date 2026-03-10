Roberto Coelho de Souza, apontado como mandante do crime (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm fazendeiro acabou preso na manhã desta terça-feira (10) suspeito de ser o mandante do assassinato do empresário e produtor de abacaxi José Geraldo Oliveira Fonseca, de 39 anos, seu concorrente no setor agrícola. A prisão de Roberto Coelho de Souza ocorreu durante uma operação da Polícia Civil que cumpriu mandados no Tocantins, Alagoas e Rio de Janeiro.\nAlém do suposto mandante, outras três pessoas que teriam intermediado a contratação dos executores foram presas: duas em Miranorte e uma no Rio de Janeiro. Ao todo, a Justiça expediu seis mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. Os nomes de todos os investigados não foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas.