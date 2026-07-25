Jornalista Delson Carlos Henrique ao lado da dentista Renata de Almeida (Reprodução / Instagram Delson Carlos e TV Anhanguera)\nO companheiro de Delson Carlos Henrique de Lima Barros afirmou que a dentista Renata de Almeida Pedreira e Sousa, suspeita de matar o jornalista, em Goiânia, era amiga dele há mais de 10 anos. Segundo Warley Oliveira, Delson sempre atuou como assessor dela e o casal alugava seu apartamento. O crime ocorreu após Delson e Renata terem um desentendimento enquanto confratenizavam, segundo a Polícia Militar (PM).\nEm audiência de custódia realizada neste sábado (25) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça. A Defensoria Pública de Goiás representou Renata na sessão e pediu pela concessão da liberdade provisória com aplicação de medida cautelar diversa de prisão, o que foi negada.